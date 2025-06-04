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Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия - 04.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия
Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:09+0300
2025-06-04T14:10+0300
экономика
мировая экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
пошлины
таиланд
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению поставок из некоторых азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Первый этап пошлин, согласно данным статслужбы, не сильно сказался на совокупном американском импорте этого металла: в марте он почти не изменился, снизившись на незначительные 2,6% - до 1,2 миллиарда долларов с 1,25 миллиарда в марте прошлого года. Одна из причин - высокая зависимость от иностранного металла: почти половина потребления США обеспечивается зарубежными поставками. Однако в страновом разрезе ситуация с импортом уже неоднородная. Главным поставщиком остается Мексика, которая сохранила экспорт на прошлогоднем уровне в 337 миллионов долларов. Канада, наоборот, нарастила их на 10% - до 319,5 миллиона долларов. Совокупно эти страны обеспечивают 54% американского импорта. Также поставки увеличил Таиланд - на четверть, до 92 миллионов долларов. При этом его доля в американском импорте составила 7,6%. Остальные же крупные поставщики столкнулись со снижением поставок. Так, продажи алюминия из Малайзии снизились почти наполовину - до 62 миллионов долларов, из Южной Кореи - на 40%, до 47,7 миллиона долларов, а из Индии - на треть, до 51 миллиона долларов.
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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, пошлины, таиланд
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, пошлины, ТАИЛАНД
14:09 04.06.2025 (обновлено: 14:10 04.06.2025)
 
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия

Рост пошлин США на импорт алюминия сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению поставок из некоторых азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Первый этап пошлин, согласно данным статслужбы, не сильно сказался на совокупном американском импорте этого металла: в марте он почти не изменился, снизившись на незначительные 2,6% - до 1,2 миллиарда долларов с 1,25 миллиарда в марте прошлого года. Одна из причин - высокая зависимость от иностранного металла: почти половина потребления США обеспечивается зарубежными поставками.
Однако в страновом разрезе ситуация с импортом уже неоднородная. Главным поставщиком остается Мексика, которая сохранила экспорт на прошлогоднем уровне в 337 миллионов долларов. Канада, наоборот, нарастила их на 10% - до 319,5 миллиона долларов. Совокупно эти страны обеспечивают 54% американского импорта. Также поставки увеличил Таиланд - на четверть, до 92 миллионов долларов. При этом его доля в американском импорте составила 7,6%.
Остальные же крупные поставщики столкнулись со снижением поставок. Так, продажи алюминия из Малайзии снизились почти наполовину - до 62 миллионов долларов, из Южной Кореи - на 40%, до 47,7 миллиона долларов, а из Индии - на треть, до 51 миллиона долларов.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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12:35
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМЕКСИКАКАНАДАДональд ТрамппошлиныТАИЛАНД
 
 
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