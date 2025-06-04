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Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия

Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия - 04.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия

Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:09+0300

2025-06-04T14:09+0300

2025-06-04T14:10+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению поставок из некоторых азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Первый этап пошлин, согласно данным статслужбы, не сильно сказался на совокупном американском импорте этого металла: в марте он почти не изменился, снизившись на незначительные 2,6% - до 1,2 миллиарда долларов с 1,25 миллиарда в марте прошлого года. Одна из причин - высокая зависимость от иностранного металла: почти половина потребления США обеспечивается зарубежными поставками. Однако в страновом разрезе ситуация с импортом уже неоднородная. Главным поставщиком остается Мексика, которая сохранила экспорт на прошлогоднем уровне в 337 миллионов долларов. Канада, наоборот, нарастила их на 10% - до 319,5 миллиона долларов. Совокупно эти страны обеспечивают 54% американского импорта. Также поставки увеличил Таиланд - на четверть, до 92 миллионов долларов. При этом его доля в американском импорте составила 7,6%. Остальные же крупные поставщики столкнулись со снижением поставок. Так, продажи алюминия из Малайзии снизились почти наполовину - до 62 миллионов долларов, из Южной Кореи - на 40%, до 47,7 миллиона долларов, а из Индии - на треть, до 51 миллиона долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, пошлины, таиланд