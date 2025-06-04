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Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия - 04.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия
Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению... | 04.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению поставок из некоторых азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Первый этап пошлин, согласно данным статслужбы, не сильно сказался на совокупном американском импорте этого металла: в марте он почти не изменился, снизившись на незначительные 2,6% - до 1,2 миллиарда долларов с 1,25 миллиарда в марте прошлого года. Одна из причин - высокая зависимость от иностранного металла: почти половина потребления США обеспечивается зарубежными поставками. Однако в страновом разрезе ситуация с импортом уже неоднородная. Главным поставщиком остается Мексика, которая сохранила экспорт на прошлогоднем уровне в 337 миллионов долларов. Канада, наоборот, нарастила их на 10% - до 319,5 миллиона долларов. Совокупно эти страны обеспечивают 54% американского импорта. Также поставки увеличил Таиланд - на четверть, до 92 миллионов долларов. При этом его доля в американском импорте составила 7,6%. Остальные же крупные поставщики столкнулись со снижением поставок. Так, продажи алюминия из Малайзии снизились почти наполовину - до 62 миллионов долларов, из Южной Кореи - на 40%, до 47,7 миллиона долларов, а из Индии - на треть, до 51 миллиона долларов.
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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, пошлины, таиланд
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, пошлины, ТАИЛАНД
Эксперты оценили влияние повышения пошлин США на импорт алюминия
Рост пошлин США на импорт алюминия сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Увеличение пошлин США на импорт алюминия до 50% сильнее всего скажется на Мексике, Канаде и Таиланде, при этом предыдущее повышение уже привело к снижению поставок из некоторых азиатских стран, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Первый этап пошлин, согласно данным статслужбы, не сильно сказался на совокупном американском импорте этого металла: в марте он почти не изменился, снизившись на незначительные 2,6% - до 1,2 миллиарда долларов с 1,25 миллиарда в марте прошлого года. Одна из причин - высокая зависимость от иностранного металла: почти половина потребления США обеспечивается зарубежными поставками.
Однако в страновом разрезе ситуация с импортом уже неоднородная. Главным поставщиком остается Мексика, которая сохранила экспорт на прошлогоднем уровне в 337 миллионов долларов. Канада, наоборот, нарастила их на 10% - до 319,5 миллиона долларов. Совокупно эти страны обеспечивают 54% американского импорта. Также поставки увеличил Таиланд - на четверть, до 92 миллионов долларов. При этом его доля в американском импорте составила 7,6%.
Остальные же крупные поставщики столкнулись со снижением поставок. Так, продажи алюминия из Малайзии снизились почти наполовину - до 62 миллионов долларов, из Южной Кореи - на 40%, до 47,7 миллиона долларов, а из Индии - на треть, до 51 миллиона долларов.
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