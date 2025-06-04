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Поставки российских черных металлов в Турцию выросли в 1,5 раза - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Поставки российских черных металлов в Турцию выросли в 1,5 раза
Поставки российских черных металлов в Турцию выросли в 1,5 раза - 04.06.2025, ПРАЙМ
Поставки российских черных металлов в Турцию выросли в 1,5 раза
Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T02:17+0300
2025-06-04T02:17+0300
экономика
россия
промышленность
турция
москва
анкара
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за апрель Россия поставила в Турцию железа, стали и изделий из них на 253,6 миллиона долларов. Показатель стал максимальным с декабря 2024 года. В месячном выражении рост поставок составил 23,4%. Суммарно за первые четыре месяца этого года Анкара купила у Москвы черных металлов на 922,1 миллиона долларов - на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году. Больше всего турки покупали российские полуфабрикаты из железа и стали - почти на 106 миллионов долларов. Также в заметных объемах закупался чугун в первичных формах - 74,5 миллиона долларов, отходы и лом черных металлов - 19,4 миллиона и ферросплавы - на 6,3 миллиона. Кроме того, Турция закупала у РФ различные виды плоского проката из железа и стали - на общую сумму 44,9 миллиона долларов. По итогам апреля Россия стала главным поставщиком железа и стали в Турцию. Крое нее, в пятерку вошли Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германия (99,8 миллиона) и Великобритания (96,8 миллиона).
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россия, промышленность, турция, москва, анкара
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
02:17 04.06.2025
 
Поставки российских черных металлов в Турцию выросли в 1,5 раза

Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за апрель Россия поставила в Турцию железа, стали и изделий из них на 253,6 миллиона долларов. Показатель стал максимальным с декабря 2024 года. В месячном выражении рост поставок составил 23,4%.
Суммарно за первые четыре месяца этого года Анкара купила у Москвы черных металлов на 922,1 миллиона долларов - на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году.
Больше всего турки покупали российские полуфабрикаты из железа и стали - почти на 106 миллионов долларов. Также в заметных объемах закупался чугун в первичных формах - 74,5 миллиона долларов, отходы и лом черных металлов - 19,4 миллиона и ферросплавы - на 6,3 миллиона. Кроме того, Турция закупала у РФ различные виды плоского проката из железа и стали - на общую сумму 44,9 миллиона долларов.
По итогам апреля Россия стала главным поставщиком железа и стали в Турцию. Крое нее, в пятерку вошли Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германия (99,8 миллиона) и Великобритания (96,8 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьТУРЦИЯМОСКВААнкара
 
 
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