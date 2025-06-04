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Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - 04.06.2025, ПРАЙМ
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T03:17+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей.
Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть.
Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов.
В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.
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сельское хозяйство, россия, турция, москва, анкара
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию в апреле выросли в полтора раза
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей.
Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть.
Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов.
В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.