Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - 04.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/postavki-858172071.html
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза - 04.06.2025, ПРАЙМ
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза
Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T03:17+0300
2025-06-04T03:17+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
турция
москва
анкара
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858172071.jpg?1748996273
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей. Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть. Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов. В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.
турция
москва
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, турция, москва, анкара
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
03:17 04.06.2025
 
Поставки пшеницы из России в Турцию выросли в полтора раза

Поставки пшеницы из России в Турцию в апреле выросли в полтора раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Турцию по итогам апреля этого года выросли в полтора раза в месячном выражении - до максимума с июня прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
В конце марта этого года Турецкий зерновой совет объявил об отмене ограничений на импорт пшеницы, которые действовали с 21 июня 2024 года. Такая мера была направлена на защиту местных производителей.
Так, за апрель этого года Анкара купила у Москвы пшеницы на 90,2 миллиона долларов, максимальные с июня 2024 года. За месяц рост поставок составил полтора раза, а вот в годовом выражении они снизились на треть.
Всего за первые четыре месяца этого года из России в Турцию прибыло пшеницы на 223,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. А за весь 2024 год - 833,5 миллиона долларов.
В то же время поставки российской кукурузы в Турцию опустились до минимальных с декабря 2023 года 3,3 миллиона долларов. В месячном выражении их сокращение составило четверть, а в годовом - восемь раз.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯТУРЦИЯМОСКВААнкара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала