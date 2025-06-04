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"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве - 04.06.2025, ПРАЙМ
"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* прикладывает усилия, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:49+0300
2025-06-04T10:49+0300
2025-06-04T10:49+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* прикладывает усилия, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился американский журналист и политический активист Чарли Кирк."У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм* пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — заметил он.Визит сенатора в Киев на прошлой неделе сопровождался громкими заявлениями о поддержке киевского режима со стороны США.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве
Журналист Кирк обвинил Грэма в намерении сорвать переговоры России и Украины
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Американский сенатор Линдси Грэм* прикладывает усилия, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился
американский журналист и политический активист Чарли Кирк.
"У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм* пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — заметил он.
Визит сенатора в Киев на прошлой неделе сопровождался громкими заявлениями о поддержке киевского режима со стороны США.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Сенатор Грэм* внесет законопроект о введении новых санкций США против РФ