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"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве

"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве - 04.06.2025, ПРАЙМ

"У нас проблемы". В США забили тревогу из-за происходящего в Киеве

Американский сенатор Линдси Грэм* прикладывает усилия, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:49+0300

2025-06-04T10:49+0300

2025-06-04T10:49+0300

политика

сша

украина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* прикладывает усилия, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта. Таким мнением в социальной сети Х поделился американский журналист и политический активист Чарли Кирк."У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм* пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в сенате на предстоящих выборах", — заметил он.Визит сенатора в Киев на прошлой неделе сопровождался громкими заявлениями о поддержке киевского режима со стороны США.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

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