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Продажи Lada в мае снизились на 36,2% - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Продажи Lada в мае снизились на 36,2%
Продажи Lada в мае снизились на 36,2% - 04.06.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada в мае снизились на 36,2%
Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T07:16+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". "Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете. В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства. Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года. Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, москва, haval, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Haval, Chery, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:16 04.06.2025
 
Продажи Lada в мае снизились на 36,2%

"Автостат": продажи Lada в мае снизились на 36,2%

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете.
В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства.
Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года.
Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАHavalCheryLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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