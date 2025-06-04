https://1prime.ru/20250604/prodazhi-858173812.html

Продажи Lada в мае снизились на 36,2%

Продажи Lada в мае снизились на 36,2% - 04.06.2025, ПРАЙМ

Продажи Lada в мае снизились на 36,2%

Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T07:16+0300

2025-06-04T07:16+0300

2025-06-04T07:16+0300

бизнес

россия

москва

haval

chery

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858173812.jpg?1749010585

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат". "Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете. В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства. Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года. Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, haval, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus