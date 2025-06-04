https://1prime.ru/20250604/prodazhi-858173812.html
Продажи Lada в мае снизились на 36,2%
Продажи Lada в мае снизились на 36,2% - 04.06.2025, ПРАЙМ
Продажи Lada в мае снизились на 36,2%
Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T07:16+0300
2025-06-04T07:16+0300
2025-06-04T07:16+0300
бизнес
россия
москва
haval
chery
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858173812.jpg?1749010585
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете.
В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства.
Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года.
Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, haval, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Haval, Chery, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
Продажи Lada в мае снизились на 36,2%
"Автостат": продажи Lada в мае снизились на 36,2%
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в мае составили 25,2 тысячи штук, снизившись на 36,2% к маю прошлого года, при этом марка с большим отрывом сохранила лидерство на российском авторынке с долей 28% от всех продаж новых машин, следует из отчета аналитического агентства "Автостат".
"Лидерство на российском рынке с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 28%, что в количественном выражении составляет 25 552 проданных экземпляра", - говорится в отчете.
В мае 2024 года продажи отечественного бренда составили 40 065 новых машин. Таким образом, в мае этого года они снизились на 36,2% в годовом выражении. Всего в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также следует из сообщения агентства.
Все бренды в пятерке лидеров, кроме Lada, - китайские. На втором и третьем местах расположились Haval и Chery с результатом 10,6 тысячи и 9,8 тысячи штук. В пятерку также попали Geely (6,3 тысячи машин) и Changan (5,6 тысячи). Все перечисленные марки показали в мае отрицательную динамику по сравнению с маем 2024 года.
Лидерами модельного рейтинга в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.