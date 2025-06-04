https://1prime.ru/20250604/programma-858176864.html

Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года

Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года - 04.06.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года

Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:11+0300

2025-06-04T09:11+0300

2025-06-04T09:11+0300

экономика

россия

москва

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период. Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.

https://1prime.ru/20250601/grigorenko-858097661.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, михаил мишустин