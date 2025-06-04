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Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года
Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года - 04.06.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года
Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:11+0300
2025-06-04T09:11+0300
2025-06-04T09:11+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период. Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.
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россия, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Правительство продлило программу развития ОПК до 2036 года
Правительство продлило срок реализации госпрограммы "Развитие ОПК" до 2036 года
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период.
Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.
Правительство проработает второй пакет мер против кибермошенничества