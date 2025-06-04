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Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг" - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг" - 04.06.2025, ПРАЙМ
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"
Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T06:31+0300
2025-06-04T06:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения. По предварительными данным, пожар не тушили, добавил источник. "Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания", - говорится в сообщении. Прокуратура также отмечает, что пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.
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бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
06:31 04.06.2025
 
Прокуратура начала проверку после пожара на судне "Айсберг"

Прокуратура начала проверку после пожара на рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара в Японском море на рыболовецком судне "Айсберг", которое следовало из Приморья в Южную Корею, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения. По предварительными данным, пожар не тушили, добавил источник.
"Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания", - говорится в сообщении.
Прокуратура также отмечает, что пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы.
 
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