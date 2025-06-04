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Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин

Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин - 04.06.2025, ПРАЙМ

Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин

Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T17:23+0300

2025-06-04T17:23+0300

2025-06-04T17:46+0300

политика

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владимир путин

владимир мединский

александр бастрыкин

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об обстоятельствах и последствиях терактов на железной дороге. Кроме того, президент изложил свою оценку ситуации. Ключевые заявления — в материале агентства ПРАЙМ.Путин: кто вообще ведет переговоры с террористами?"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?"Заявления главы СК Александра Бастрыкина:Заявления Владимира Мединского о переговорах в Стамбуле:

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