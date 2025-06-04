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Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин
Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин - 04.06.2025, ПРАЙМ
Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин
Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T17:23+0300
2025-06-04T17:46+0300
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об обстоятельствах и последствиях терактов на железной дороге. Кроме того, президент изложил свою оценку ситуации. Ключевые заявления — в материале агентства ПРАЙМ.Путин: кто вообще ведет переговоры с террористами?"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?"Заявления главы СК Александра Бастрыкина:Заявления Владимира Мединского о переговорах в Стамбуле:
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москва, стамбул, киев, владимир путин, владимир мединский, александр бастрыкин
Политика, МОСКВА, Стамбул, Киев, Владимир Путин, Владимир Мединский, Александр Бастрыкин
17:23 04.06.2025 (обновлено: 17:46 04.06.2025)
 
Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин

Путин: режиму в Киеве мир не нужен

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об обстоятельствах и последствиях терактов на железной дороге. Кроме того, президент изложил свою оценку ситуации. Ключевые заявления — в материале агентства ПРАЙМ.

Путин: кто вообще ведет переговоры с террористами?

  • преступления Киева против гражданских лиц накануне очередного раунда мирных переговоров были направлены на их срыв;
  • нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов;
  • киевский режим — насквозь прогнивший и коррумпированный;
  • власть для киевского режима важнее мира и жизней людей;
  • если Россия предоставит Украине передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.
"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?"
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Заявления главы СК Александра Бастрыкина:

  • все три теракта на железной дороге были организованы спецслужбами Украины;
  • устройства, заложенные под мосты в Брянской и Курской областях имеют украинское происхождение;
  • установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, их мощность составляет около 15 кг в тротиловом эквиваленте;
  • общий размер ущерба составил около миллиарда рублей.

Заявления Владимира Мединского о переговорах в Стамбуле:

  • Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия;
  • Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня;
  • Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных;
  • рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский.
 
ПолитикаМОСКВАСтамбулКиевВладимир ПутинВладимир МединскийАлександр Бастрыкин
 
 
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