Власть для киевского режима важнее мира и жизни людей, заявил Путин
Путин: режиму в Киеве мир не нужен
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин на совещании с членами правительства заслушал доклад Владимира Мединского о переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, а также сообщения об обстоятельствах и последствиях терактов на железной дороге. Кроме того, президент изложил свою оценку ситуации. Ключевые заявления — в материале агентства ПРАЙМ.
Путин: кто вообще ведет переговоры с террористами?
- преступления Киева против гражданских лиц накануне очередного раунда мирных переговоров были направлены на их срыв;
- нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов;
- киевский режим — насквозь прогнивший и коррумпированный;
- власть для киевского режима важнее мира и жизней людей;
- если Россия предоставит Украине передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки киевского режима оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов.
"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых Вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?"
Заявления главы СК Александра Бастрыкина:
- все три теракта на железной дороге были организованы спецслужбами Украины;
- устройства, заложенные под мосты в Брянской и Курской областях имеют украинское происхождение;
- установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, их мощность составляет около 15 кг в тротиловом эквиваленте;
- общий размер ущерба составил около миллиарда рублей.
Заявления Владимира Мединского о переговорах в Стамбуле:
- Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия;
- Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня;
- Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных;
- рабочим языком на переговорах в Стамбуле был русский.