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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова - 04.06.2025, ПРАЙМ

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T21:40+0300

2025-06-04T21:40+0300

2025-06-04T21:40+0300

общество

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке. Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.

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общество , москва, рф, роснано