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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова - 04.06.2025, ПРАЙМ
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T21:40+0300
2025-06-04T21:40+0300
2025-06-04T21:40+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке. Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.
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общество , москва, рф, роснано
Общество , МОСКВА, РФ, Роснано
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Удальцова по делу о мошенничестве
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке.
Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщает "Коммерсантъ
", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.
Суд отказался отменить арест активов Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей