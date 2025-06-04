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Россияне в мае оформили 2,53 миллиона розничных кредитов

Россияне в мае оформили 2,53 миллиона розничных кредитов - 04.06.2025, ПРАЙМ

Россияне в мае оформили 2,53 миллиона розничных кредитов

Россияне в мае оформили 2,53 миллиона розничных кредитов - на 60% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T02:29+0300

2025-06-04T02:29+0300

2025-06-04T02:29+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Россияне в мае оформили 2,53 миллиона розничных кредитов - на 60% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования в мае граждане оформили в банках 2,53 миллиона кредитов на 673,7 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 60%, объем – на 61%. В мае 2024 года было оформлено 6,34 миллиона кредитов на 1,75 триллиона рублей", - говорится в сообщении. По сравнению с апрелем 2025 года количество выдач в мае сократилось на 7%, объем – на 13%. В апреле было выдано 2,7 миллиона кредитов на 777,43 миллиарда рублей. Всего за 5 месяцев 2025 года в России было выдано 13,52 миллиона кредитов на 3,36 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач сократились на 54%. Согласно материалам ОКБ, наибольшую долю кредитных денежных средств в мае заняли ипотечные кредиты – 34%, месяцем ранее их доля составляла 37%. Доля кредитов наличными поднялась до 31% с 29% в апреле, доля кредитных карт – до 19% с 18%. Доля автокредитов в общем объеме выдач осталась на уровне 14%. Доля POS-кредитов подросла в мае до 2% с 1% месяцем ранее. В мае 2024 года доля ипотечных кредитов составляла 33%, кредитов наличными – 38%, кредитных карт – 16%, автокредитов – 11%, POS-кредитов – 2%. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в мае вошли: Москва – 192,99 тысячи кредитов на 79,29 миллиарда рублей, Московская область – 156,53 тысячи кредитов на 54,95 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 97,24 тысячи кредитов на 36,81 миллиарда рублей, Краснодарский край – 111,25 тысячи кредитов на 27,78 миллиарда рублей, и Татарстан – 69,76 тысячи кредитов на 22,29 миллиарда рублей.

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банки, финансы, бизнес, москва, московская область, санкт-петербург