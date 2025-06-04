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"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России
Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:39+0300
2025-06-04T13:39+0300
2025-06-04T13:39+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети Х."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — отметил эксперт.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ВС России работают над решением задачи по организации буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России
Берлетик: Украина не сможет остановить продвижение России в зоне спецоперации
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил
американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — отметил эксперт.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ВС России работают над решением задачи по организации буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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