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"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России
Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:39+0300
2025-06-04T13:39+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети Х."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — отметил эксперт.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ВС России работают над решением задачи по организации буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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сша, украина, россия
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ
13:39 04.06.2025
 
"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России

Берлетик: Украина не сможет остановить продвижение России в зоне спецоперации

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — отметил эксперт.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ВС России работают над решением задачи по организации буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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