https://1prime.ru/20250604/rossiya-858188870.html

"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России

"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Не сможет остановить". Американский офицер неожиданно высказался о России

Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:39+0300

2025-06-04T13:39+0300

2025-06-04T13:39+0300

политика

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить продвижение России в зоне специальной операции. Такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети Х."Россия продолжает наступление вдоль фактической линии соприкосновения. Ничто из того, что предприняли США или Украина, не сможет остановить продвижение России и падение боеспособности Украины, даже в случае стопроцентного успеха", — отметил эксперт.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ВС России работают над решением задачи по организации буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.

https://1prime.ru/20250603/vsu-858170043.html

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сша, украина, россия