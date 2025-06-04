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"Ростех" представил цифровую систему управления инструментами

"Ростех" представил цифровую систему управления инструментами - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Ростех" представил цифровую систему управления инструментами

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил разработанную АО "НПП "Исток" имени Шокина" цифровую систему управления инструментами на предприятиях | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T07:16+0300

2025-06-04T07:16+0300

2025-06-04T07:16+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил разработанную АО "НПП "Исток" имени Шокина" цифровую систему управления инструментами на предприятиях TDM.Istok для оптимизации производственных процессов в промышленности как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях, сообщили РИА Новости в компании. Инновационное программное обеспечение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой" было впервые показано "Росэл" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России – 2025". "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" презентовал инновационное программное решение TDM.Istok – "Управление инструментом и оснасткой", разработанное АО "НПП "Исток" имени Шокина". Система предназначена для оптимизации рабочих процессов как на предприятиях серийной металлообработки, так и в высокотехнологичных отраслях", - заявили в "Росэл". Как там отметили, разработка уже проходит опытную эксплуатацию на ряде предприятий. В ближайшее время система будет доработана с учётом обратной связи от промышленности и предложена к масштабному внедрению на базе предприятий, входящих в контур "Ростех". "Эффективное управление инструментом и оснасткой напрямую влияет на ритмичность производства и качество выпускаемой продукции. Система TDM.Istok позволяет контролировать весь жизненный цикл инструмента – от закупки и перемещения в цеху до учета его наработки на оборудовании с помощью IIoT.Istok, контроля износа, ремонта и списания. Все это дает возможность снизить простои, исключить избыточные запасы и обеспечить готовность производства к выполнению плана. Наше решение даёт предприятиям ощутимый эффект сокращения затрат и обеспечивает повышение производительности", – подчеркнул директор по цифровой трансформации "НПП "Исток" имени Шокина" Виталий Александров. По словам разработчика, продукт интегрирован с промышленным маркетплейсом TKMP.Istok, который позволяет подбирать и сравнивать инструменты по техническим параметрам. "Благодаря новому решению появилась возможность отправлять запросы на закупку, разработку или ремонт, а также напрямую взаимодействовать с российскими производителями и поставщиками – все в одном окне", - добавили в "Росэлектронике".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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