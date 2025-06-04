https://1prime.ru/20250604/ruonia-858190903.html

Ставка RUONIA 3 июня выросла до 21,11%

Ставка RUONIA 3 июня выросла до 21,11% - 04.06.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 3 июня выросла до 21,11%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 3 июня, выросла на 0,03... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:29+0300

2025-06-04T14:29+0300

2025-06-04T14:29+0300

экономика

банк россии

финансы

ruonia

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 3 июня, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 21,11%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 626,35 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250604/yuan-858182894.html

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банк россии, финансы, ruonia