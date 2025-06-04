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Рябков потребовал, чтобы США и Британия отреагировали на атаки Киева
Рябков потребовал, чтобы США и Британия отреагировали на атаки Киева - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рябков потребовал, чтобы США и Британия отреагировали на атаки Киева
Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию. Об... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:01+0300
2025-06-04T16:01+0300
2025-06-04T16:01+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию. Об этом заявил замминистр иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - отметил дипломат.Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать. "Все опции на столе", - подчеркнул он. По его словам, отсутствие реакции со стороны Британии и других западных стран на атаки Киева позволяют говорить о том, что они "по меньшей мере приветствовали". "Но при худшем сценарии они могли быть участниками подготовки атак", - добавил замминистра.
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россия, москва, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Сергей Рябков
Рябков потребовал, чтобы США и Британия отреагировали на атаки Киева
Рябков: Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на атаки Киева
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию. Об этом заявил замминистр иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - отметил дипломат.
Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать.
"Все опции на столе", - подчеркнул он.
По его словам, отсутствие реакции со стороны Британии и других западных стран на атаки Киева позволяют говорить о том, что они "по меньшей мере приветствовали".
"Но при худшем сценарии они могли быть участниками подготовки атак", - добавил замминистра.
Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане