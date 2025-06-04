Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении - 04.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250604/rzhd-858193319.html
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении - 04.06.2025, ПРАЙМ
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении
РЖД в январе-мае 2025 года зафиксировали рост грузооборота на восточном направлении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:30+0300
2025-06-04T15:30+0300
ржд
грузооборот
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года зафиксировали рост грузооборота на восточном направлении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до исторически рекордных 2,6 миллиона тонно-километров в сутки, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД пишут, что в среду прошел брифинг для грузоотправителей, где выступал Глазков. "По его данным, за пять месяцев текущего года этот показатель превысил 2,6 миллиона тонно-километров в сутки. Это на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2024 года, и является историческим рекордом с начала работы компании", - говорится в сообщении компании. Грузооборот на сети РЖД в целом за пять месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% и составил 1,049 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 0,6%, до 1,301 триллиона тонно-километров.
https://1prime.ru/20250602/rzhd-858122466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, грузооборот, бизнес
РЖД, грузооборот, Бизнес
15:30 04.06.2025
 
РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении

Глазков: грузооборот РЖД в январе-мае на восточном направлении вырос на 2,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года зафиксировали рост грузооборота на восточном направлении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до исторически рекордных 2,6 миллиона тонно-километров в сутки, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
РЖД пишут, что в среду прошел брифинг для грузоотправителей, где выступал Глазков.
"По его данным, за пять месяцев текущего года этот показатель превысил 2,6 миллиона тонно-километров в сутки. Это на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2024 года, и является историческим рекордом с начала работы компании", - говорится в сообщении компании.
Грузооборот на сети РЖД в целом за пять месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% и составил 1,049 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 0,6%, до 1,301 триллиона тонно-километров.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
РЖД полностью перейдут на российское программное обеспечение к 2030 году
2 июня, 10:58
 
РЖДгрузооборотБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала