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РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении

РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении - 04.06.2025, ПРАЙМ

РЖД зафиксировали рекордный грузооборот на восточном направлении

РЖД в январе-мае 2025 года зафиксировали рост грузооборота на восточном направлении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:30+0300

2025-06-04T15:30+0300

2025-06-04T15:30+0300

ржд

грузооборот

бизнес

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года зафиксировали рост грузооборота на восточном направлении на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до исторически рекордных 2,6 миллиона тонно-километров в сутки, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. РЖД пишут, что в среду прошел брифинг для грузоотправителей, где выступал Глазков. "По его данным, за пять месяцев текущего года этот показатель превысил 2,6 миллиона тонно-километров в сутки. Это на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2024 года, и является историческим рекордом с начала работы компании", - говорится в сообщении компании. Грузооборот на сети РЖД в целом за пять месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8% и составил 1,049 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 0,6%, до 1,301 триллиона тонно-километров.

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ржд, грузооборот, бизнес