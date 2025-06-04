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РЖД сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском
РЖД сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском - 04.06.2025, ПРАЙМ
РЖД сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском
РЖД уже сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездом в Брянской области на сумму 36,5 миллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T17:23+0300
2025-06-04T17:23+0300
2025-06-04T17:23+0300
россия
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олег белозеров
выплаты
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. РЖД уже сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездом в Брянской области на сумму 36,5 миллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду. "На данный момент уже произведено 55 выплат на сумму 36,5 миллионов рублей, в том числе пять выплат родственникам погибших пассажиров", - сказал Белозеров.
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россия, ржд, олег белозеров, выплаты
РОССИЯ, РЖД, Олег Белозеров, выплаты
РЖД сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском
Белозеров: РЖД выплатили пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском 36,5 млн рублей
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. РЖД уже сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездом в Брянской области на сумму 36,5 миллиона рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Глава РЖД выступал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции в среду.
"На данный момент уже произведено 55 выплат на сумму 36,5 миллионов рублей, в том числе пять выплат родственникам погибших пассажиров", - сказал Белозеров.
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