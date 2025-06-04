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Белый дом усомнился в необходимости введения новых санкций против России

Белый дом усомнился в необходимости введения новых санкций против России - 04.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом усомнился в необходимости введения новых санкций против России

Белый дом все еще сохраняет нерешительность в вопросе необходимости принятия законопроекта о санкциях против РФ, заявил изданию Politico один из авторов проекта | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:37+0300

2025-06-04T11:37+0300

2025-06-04T11:37+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Белый дом все еще сохраняет нерешительность в вопросе необходимости принятия законопроекта о санкциях против РФ, заявил изданию Politico один из авторов проекта сенатор Ричард Блюменталь. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Белый дом остается в сомнениях в вопросе поддержки законопроекта по санкциям", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Блюменталя. Телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя ранее сообщал, что конгрессмены, как от Демократической, так и Республиканской партий США, оказывают очень сильное давление на американского президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против РФ. Телеканал отметил, что Блюменталь является одной из ключевых фигур, стоящих за межпартийным законопроектом сената, также поддерживаемым однопартийцем Трампа сенатором Линдси Грэмом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*Внесен список террористов и экстремистов в России.

https://1prime.ru/20250603/sanktsii-858168734.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дональд трамп, politico, cnn