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Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:37+0300
2025-06-04T15:37+0300
политика
россия
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БРАТИСЛАВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. "Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно", - сказал Пеллегрини в ходе обращения, которое в среду транслировал местный телеканал ТА3. Он пояснил, что в ходе изучения предложенной ему петиции пришел к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям, например, ее текст был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
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россия, словакия
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ
15:37 04.06.2025
 
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ

Президент Словакии заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / PHB.cz
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БРАТИСЛАВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
"Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно", - сказал Пеллегрини в ходе обращения, которое в среду транслировал местный телеканал ТА3.
Он пояснил, что в ходе изучения предложенной ему петиции пришел к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям, например, ее текст был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
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