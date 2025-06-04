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Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:37+0300
2025-06-04T15:37+0300
2025-06-04T15:37+0300
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БРАТИСЛАВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. "Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно", - сказал Пеллегрини в ходе обращения, которое в среду транслировал местный телеканал ТА3. Он пояснил, что в ходе изучения предложенной ему петиции пришел к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям, например, ее текст был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
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россия, словакия
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ
Пеллегрини заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
Президент Словакии заявил о невозможности референдума по отмене санкций против РФ
БРАТИСЛАВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
"Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно", - сказал Пеллегрини в ходе обращения, которое в среду транслировал местный телеканал ТА3.
Он пояснил, что в ходе изучения предложенной ему петиции пришел к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям, например, ее текст был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
Белый дом усомнился в необходимости введения новых санкций против России