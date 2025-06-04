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"Сбер" перевел объекты критической инфраструктуры на отечественное ПО

"Сбер" перевел объекты критической инфраструктуры на отечественное ПО - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Сбер" перевел объекты критической инфраструктуры на отечественное ПО

"Сбер" перевел свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в конце прошлого года, в это же время завершил цифровую... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T04:00+0300

2025-06-04T04:00+0300

2025-06-04T04:00+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. "Сбер" перевел свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в конце прошлого года, в это же время завершил цифровую трансформацию, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "У нас совпали во времени два ключевых события: полное импортозамещение программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) и завершение трансформации из цифровой компании в платформенную. Оба этих процесса мы закончили одномоментно в конце прошлого года и с этого года перешли уже к трансформации всего IT-ландшафта с помощью генеративного искусственного интеллекта (GenAI)", - сказал Меньшов. Компания заместила иностранное ПО, в том числе операционные системы, базы данных, средства управления инфраструктурой, антивирусные системы и другие критически важные элементы. Большая часть продуктов является собственной разработкой компании. При этом есть и внешние решения - например, решения "Группы Астра". Одной из трудностей в процессе импортозамещения, по словам Меньшова, стала недостаточная зрелость некоторых российских аналогов зарубежного ПО. "В реестр отечественного ПО внесено немало решений, но многие из них требуют значительных доработок и адаптации под специфику наших требований. Это увеличивает сроки внедрения и затраты", - отметил он. Кроме того, ограниченные масштабы и высокая концентрация вендоров в некоторых узких сегментах рынка перенасыщают отдельные сектора, оставляя нерешенными важные проблемы в других областях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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