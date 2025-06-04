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"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году

"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году

"Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T05:36+0300

2025-06-04T05:36+0300

2025-06-04T05:36+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год. Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся". Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки. Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки