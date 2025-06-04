https://1prime.ru/20250604/sber-858172828.html
"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году
"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году
"Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T05:36+0300
2025-06-04T05:36+0300
2025-06-04T05:36+0300
технологии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858172828.jpg?1749004597
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025.
"Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год.
Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся".
Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки.
Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
"Сбер" назвал главную задачу по части IT в 2025 году
Меньшов: "Сбер" считает автоматизацию процессов главной задачей в 2025 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025.
"Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год.
Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся".
Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки.
Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.