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В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере

В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере - 04.06.2025, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере

Искусственный интеллект в банковской сфере находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах, и в части внедрения этой технологии... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T06:55+0300

2025-06-04T06:55+0300

2025-06-04T07:58+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в банковской сфере находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах, и в части внедрения этой технологии "Сбер" ориентируется на компании-лидеры в этой области, такие, как OpenAI, Google, DeepSeek, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "В банковской сфере эта технология (искусственный интеллект - ред.) находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах: она может помогать автоматически формировать отчетность, объяснять кредитные решения клиентам на понятном языке, выявлять новые схемы мошенничества и обучать антифрод-системы", - сказал Меньшов. "Сейчас мы больше ориентируемся не на финтехи и банки, а на компании-лидеры в области искусственного интеллекта типа OpenAI, Google, DeepSeek. Потому что именно они формируют повестку. Они публикуют практические гайды, где подробно описывают, какими они видят ИИ-агентов, как они должны быть реализованы, как могут применяться. Мы сравниваем это со своим видением и понимаем: где-то мы похожи, где-то думали иначе", - добавил он. Искусственный интеллект уже помогает банку внедрять программные продукты, в поддержке - отвечать клиентам. Кроме этого, технология используется в коммуникациях для подготовки рассылок, клиентских писем, презентаций. В будущем, считает Меньшов, ИИ станет основой диалогового банкинга – когда клиент получает персонализированные рекомендации от ИИ-ассистента, который понимает и продукты, и потребности клиента, и юридический контекст. "Количество инвестиций в стартапы, количество патентов - все говорит о том, что мир верит в эту технологию. В этом смысле "Сбер" не исключение. Мировые BigTech делятся на два вида: те, у кого есть своя большая языковая модель, и те, у кого ее нет. Тех, у кого есть, существенно меньше. У "Сбера" есть - GigaChat", - добавил вице-президент.

https://1prime.ru/20250520/sberbank-857740802.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, ии, сбербанк