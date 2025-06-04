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"Сбер" разработает методику оценки инвестиций в AI-технологии
"Сбер" разработает методику оценки инвестиций в AI-технологии - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Сбер" разработает методику оценки инвестиций в AI-технологии
Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:35+0300
2025-06-04T15:35+0300
2025-06-04T15:35+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка. "Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера. Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). В пресс-релизе отмечается, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идёт в IT. Цифровизация - неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса, говорится в релизе. Скворцов также отметил, что у Сбербанка накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьёзный вызов для всего рынка.
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сбербанк, финансы, технологии
Сбербанк, Финансы, Технологии
"Сбер" разработает методику оценки инвестиций в AI-технологии
Сбербанк: методика оценки инвестиций в AI-технологии будет доступна для всего рынка
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Сбербанк разрабатывает методику оценки инвестиций в AI-технологии, которую планирует сделать доступной для всего рынка, говорится в пресс-релизе банка.
"Недавно Сбер представил профессиональному сообществу нашу внутреннюю методику оценки инвестиций в AI. Разные отрасли имеют свою специфику, поэтому сейчас мы совершенствуем нашу методологию, чтобы компании различных секторов экономики смогли воспользоваться передовым опытом Сбера. Планируем, что в ближайшее время поделимся нашей методикой с другими участниками рынка", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
В пресс-релизе отмечается, что подавляющая часть инвестиций Сбербанка идёт в IT. Цифровизация - неотъемлемая часть стратегического развития, а цифровая трансформация обеспечивает развитие промышленных компаний, повышает эффективность процессов, устойчивость и конкурентоспособность бизнеса, говорится в релизе.
Скворцов также отметил, что у Сбербанка накоплен значительный опыт в цифровой трансформации, однако оценка эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, особенно в области генеративного ИИ – новый, серьёзный вызов для всего рынка.
В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере