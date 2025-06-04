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"Дочка" МТС запустила первый российский сервис транспортной видеоаналитики

"Дочка" МТС запустила первый российский сервис транспортной видеоаналитики - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Дочка" МТС запустила первый российский сервис транспортной видеоаналитики

Компания SKAI (входит в ПАО "МТС") запустила первый российский сервис транспортной видеоаналитики на основе ИИ для компаний с крупными автопарками, сообщили РИА | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:36+0300

2025-06-04T10:36+0300

2025-06-04T10:36+0300

технологии

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Компания SKAI (входит в ПАО "МТС") запустила первый российский сервис транспортной видеоаналитики на основе ИИ для компаний с крупными автопарками, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске первого отечественного сервиса видеоаналитики для транспортной отрасли, разработанного дочерней компанией SKAI... Платформа "SKAI. Видеоаналитика" позволяет компаниям с крупными автопарками в сфере розничной торговли, промышленности и добывающих отраслях по всей стране повысить безопасность автопарков с помощью ИИ", - говорится в сообщении. Платформа объединяет технологии искусственного интеллекта, интернета вещей и компьютерного зрения, что позволяет снизить количество опасных действий водителей на дороге в среднем на 36%. Она также распознает признаки усталости, засыпание, использование телефона, отсутствие ремня безопасности, курение и другие нарушения. "При обнаружении риска система мгновенно делает голосовое предупреждение водителю даже вне зоны действия сети и передает запись события диспетчеру. Уведомления также автоматически отправляются на электронную почту и в мессенджерах", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что через 6 месяцев после внедрения система накапливает данные, которые позволяют проводить профилактическую работу с водителями, поощрять лучшие практики и внедрять корректирующие мероприятия для дополнительного улучшения безопасности.

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технологии, бизнес, россия, москва, мтс