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Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT

Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT - 04.06.2025, ПРАЙМ

Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT

Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T18:10+0300

2025-06-04T18:10+0300

2025-06-04T18:10+0300

технологии

россия

бизнес

москва

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максут шадаев

яндекс

chatgpt

минцифры

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В 2022 году ChatGPT … сразу запустился с ограничением доступа для российских пользователей. При этом хорошо, что наши отечественные разработчики больших языковых моделей - и "Яндекс", и "Сбер" - уже через несколько месяцев запустили свои конкурентные приложения, которые по качеству очень сопоставимы с ChatGPT. И сейчас доля этих приложений внутри нашей страны по количеству пользователей составляет 95%", - сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

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