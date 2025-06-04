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Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT
Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT - 04.06.2025, ПРАЙМ
Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT
Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T18:10+0300
2025-06-04T18:10+0300
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технологии
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максут шадаев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", сопоставимы по качеству с ChatGPT, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В 2022 году ChatGPT … сразу запустился с ограничением доступа для российских пользователей. При этом хорошо, что наши отечественные разработчики больших языковых моделей - и "Яндекс", и "Сбер" - уже через несколько месяцев запустили свои конкурентные приложения, которые по качеству очень сопоставимы с ChatGPT. И сейчас доля этих приложений внутри нашей страны по количеству пользователей составляет 95%", - сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
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Технологии, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев, Яндекс, ChatGPT, Минцифры
Шадаев сравнил российские ИИ-сервисы с ChatGPT
Шадаев: российские ИИ-сервисы сопоставимы по качеству с ChatGPT