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Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса
Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса - 04.06.2025, ПРАЙМ
Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса
Культура в российско-французских отношениях вроде усилителя вкуса, и она позволяет запускать серьезные бизнес-проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T05:45+0300
2025-06-04T05:45+0300
2025-06-04T05:45+0300
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МОСКВА, 4 июня – ПРАЙМ. Культура в российско-французских отношениях вроде усилителя вкуса, и она позволяет запускать серьезные бизнес-проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
"Культура позволяет запускать серьезные бизнес проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу. Вспомните 2010 год – перекрестный год культур России и Франции. Такого количества экономических договоров, как тогда, не подписывалось ни до, ни после", - сказал он.
По его словам, "о чем бы не договаривались между собой бизнесмены двух стран – строительстве завода, поставках товаров, речь всегда идет о чем-то большем, чем только об экономике".
"Культура в наших отношениях – это, если позволите, некий усилитель вкуса, как острый соус Tabasco в коктейле "Кровавая Мэри", - заметил собеседник агентства.
"Можно отключить от SWIFT, перекрыть "Северный поток", заморозить золотовалютные резервы, но невозможно отключить от Пушкина, Достоевского, Малевича…", - заключил Шинский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, мировая экономика, москва, франция, swift
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ФРАНЦИЯ, SWIFT
Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса
Глава ССI France Russie Шинский: культура в отношениях России и Франции - усилитель вкуса
МОСКВА, 4 июня – ПРАЙМ. Культура в российско-французских отношениях вроде усилителя вкуса, и она позволяет запускать серьезные бизнес-проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
"Культура позволяет запускать серьезные бизнес проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу. Вспомните 2010 год – перекрестный год культур России и Франции. Такого количества экономических договоров, как тогда, не подписывалось ни до, ни после", - сказал он.
По его словам, "о чем бы не договаривались между собой бизнесмены двух стран – строительстве завода, поставках товаров, речь всегда идет о чем-то большем, чем только об экономике".
"Культура в наших отношениях – это, если позволите, некий усилитель вкуса, как острый соус Tabasco в коктейле "Кровавая Мэри", - заметил собеседник агентства.
"Можно отключить от SWIFT, перекрыть "Северный поток", заморозить золотовалютные резервы, но невозможно отключить от Пушкина, Достоевского, Малевича…", - заключил Шинский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.