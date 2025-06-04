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Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса

Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса - 04.06.2025, ПРАЙМ

Шинский назвал культуру в отношениях России и Франции усилителем вкуса

Культура в российско-французских отношениях вроде усилителя вкуса, и она позволяет запускать серьезные бизнес-проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T05:45+0300

2025-06-04T05:45+0300

2025-06-04T05:45+0300

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МОСКВА, 4 июня – ПРАЙМ. Культура в российско-французских отношениях вроде усилителя вкуса, и она позволяет запускать серьезные бизнес-проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Культура позволяет запускать серьезные бизнес проекты, рассчитанные на дальнюю перспективу. Вспомните 2010 год – перекрестный год культур России и Франции. Такого количества экономических договоров, как тогда, не подписывалось ни до, ни после", - сказал он. По его словам, "о чем бы не договаривались между собой бизнесмены двух стран – строительстве завода, поставках товаров, речь всегда идет о чем-то большем, чем только об экономике". "Культура в наших отношениях – это, если позволите, некий усилитель вкуса, как острый соус Tabasco в коктейле "Кровавая Мэри", - заметил собеседник агентства. "Можно отключить от SWIFT, перекрыть "Северный поток", заморозить золотовалютные резервы, но невозможно отключить от Пушкина, Достоевского, Малевича…", - заключил Шинский. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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