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Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна - 04.06.2025, ПРАЙМ
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:28+0300
2025-06-04T15:28+0300
2025-06-04T15:28+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. "Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, КНДР, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна
Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном ситуацию вокруг украинского кризиса
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
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