Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна - 04.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250604/shoygu-858193127.html
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна - 04.06.2025, ПРАЙМ
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:28+0300
2025-06-04T15:28+0300
политика
россия
москва
кндр
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/img/76352/66/763526648_0:245:2687:1756_1920x0_80_0_0_1afe403edf568fa1806e822915c2c452.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. "Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250514/turizm-857553365.html
москва
кндр
пхеньян
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76352/66/763526648_10:0:2677:2000_1920x0_80_0_0_fd10939fadddaa70bf61cb724498492a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, кндр, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, КНДР, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
15:28 04.06.2025
 
Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном ситуацию вокруг украинского кризиса

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
"Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Флаг КНДР - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Турпоток из России в КНДР с начала года вырос более чем в 1,5 раза
14 мая, 11:39
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАКНДРПхеньянСергей ШойгуКим Чен Ын
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала