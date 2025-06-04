https://1prime.ru/20250604/shoygu-858193127.html

Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна - 04.06.2025, ПРАЙМ

Шойгу обсудил с лидером КНДР сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:28+0300

2025-06-04T15:28+0300

2025-06-04T15:28+0300

политика

россия

москва

кндр

пхеньян

сергей шойгу

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/img/76352/66/763526648_0:245:2687:1756_1920x0_80_0_0_1afe403edf568fa1806e822915c2c452.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 4 июня обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. "Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250514/turizm-857553365.html

москва

кндр

пхеньян

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, кндр, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын