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Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков детям
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков детям - 04.06.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков детям
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:28+0300
2025-06-04T12:28+0300
2025-06-04T12:28+0300
общество
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
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общество , россия, совет федерации
Общество , РОССИЯ, Совет Федерации
Совфед одобрил закон о штрафах за продажу энергетиков детям
Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.
Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям