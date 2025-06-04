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В Минске поддержали создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС - 04.06.2025, ПРАЙМ
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В Минске поддержали создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС
В Минске поддержали создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Минске поддержали создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС
Белоруссия поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы стран БРИКС и готова внести свой вклад, заявил председатель постоянной комиссии по... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:18+0300
2025-06-04T11:18+0300
экономика
финансы
минск
белоруссия
бразилия
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МИНСК, 4 июн - ПРАЙМ. Белоруссия поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы стран БРИКС и готова внести свой вклад, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков на полях XI Парламентского форума БРИКС в Бразилиа. "Мы особенно поддерживаем усилия по созданию многоуровневой расчетной системы, сочетающей инновационные платежные инструменты с надежными механизмами обеспечения. Такой комплексный подход позволяет странам БРИКС укреплять финансовый суверенитет и снижать зависимость от внешних факторов, что соответствует стратегическим интересам всех участников организации", - цитирует агентство Белта слова Рачкова. Депутат отметил "историческую решимость" стран БРИКС создать независимые механизмы экономического взаимодействия, курс на построение многополярной финансовой архитектуры, основанной на суверенитете, взаимном доверии и технологической независимости. "Мы наблюдаем принципиальный отход от прежней парадигмы, где доллар и евро выступали безальтернативными валютами во взаимной торговле. За последние годы произошли качественные изменения: доля взаиморасчетов в национальных валютах между странами - участницами БРИКС составила в 2024 году более 60%", – сказал Рачков. Он указал на значительные успехи в создании независимой финансовой инфраструктуры и заявил о готовности Минска внести свой вклад. "Ключевыми достижениями в этом направлении стали разработка платежной системы BRICS Pay на блокчейн-технологиях, внедрение цифровых валют центральных банков для трансграничных расчетов, а также проработка механизмов привязки расчетных единиц к корзине товарных активов. Эти решения формируют основу для устойчивой альтернативы существующим международным платежным системам. Республика Беларусь, обладающая значительным опытом в сфере финансовых технологий, готова внести свой вклад в развитие этих проектов", - сказал глава комиссии по международным делам. Форум проходит в Бразилии 3-5 июня. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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финансы, минск, белоруссия, бразилия
Экономика, Финансы, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, БРАЗИЛИЯ
11:18 04.06.2025
 
В Минске поддержали создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС

Белоруссия поддержала создание многоуровневой расчетной системы стран БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 4 июн - ПРАЙМ. Белоруссия поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы стран БРИКС и готова внести свой вклад, заявил председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Рачков на полях XI Парламентского форума БРИКС в Бразилиа.
"Мы особенно поддерживаем усилия по созданию многоуровневой расчетной системы, сочетающей инновационные платежные инструменты с надежными механизмами обеспечения. Такой комплексный подход позволяет странам БРИКС укреплять финансовый суверенитет и снижать зависимость от внешних факторов, что соответствует стратегическим интересам всех участников организации", - цитирует агентство Белта слова Рачкова.
Депутат отметил "историческую решимость" стран БРИКС создать независимые механизмы экономического взаимодействия, курс на построение многополярной финансовой архитектуры, основанной на суверенитете, взаимном доверии и технологической независимости.
"Мы наблюдаем принципиальный отход от прежней парадигмы, где доллар и евро выступали безальтернативными валютами во взаимной торговле. За последние годы произошли качественные изменения: доля взаиморасчетов в национальных валютах между странами - участницами БРИКС составила в 2024 году более 60%", – сказал Рачков.
Он указал на значительные успехи в создании независимой финансовой инфраструктуры и заявил о готовности Минска внести свой вклад.
"Ключевыми достижениями в этом направлении стали разработка платежной системы BRICS Pay на блокчейн-технологиях, внедрение цифровых валют центральных банков для трансграничных расчетов, а также проработка механизмов привязки расчетных единиц к корзине товарных активов. Эти решения формируют основу для устойчивой альтернативы существующим международным платежным системам. Республика Беларусь, обладающая значительным опытом в сфере финансовых технологий, готова внести свой вклад в развитие этих проектов", - сказал глава комиссии по международным делам.
Форум проходит в Бразилии 3-5 июня.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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