https://1prime.ru/20250604/skulptura-858185225.html

Украденную активистами Greenpeace* скульптуру Макрона вернули в музей

Украденную активистами Greenpeace* скульптуру Макрона вернули в музей - 04.06.2025, ПРАЙМ

Украденную активистами Greenpeace* скульптуру Макрона вернули в музей

Украденную активистами Greenpeace* скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона вернули в музей восковых фигур "Гревен" в Париже, сообщили РИА Новости в... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:31+0300

2025-06-04T12:31+0300

2025-06-04T12:31+0300

франция

greenpeace

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 июн – ПРАЙМ. Украденную активистами Greenpeace* скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона вернули в музей восковых фигур "Гревен" в Париже, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Я подтверждаю, что мы смогли забрать этого персонажа. Он будет возвращен на свое место сегодня днем", - сообщила глава пресс-службы Вероник Берец. По ее словам, активисты накануне ночью позвонили директору музея, сообщив, что оставили скульптуру напротив здания энергокомпании EDF в Париже. После этого музей связался с полицией, которая перевезла экспонат в комиссариат, откуда его забрали сотрудники музея, предварительно проведя оценку его состояния. На вопрос, продолжит ли музей добиваться наказания правонарушителей, в пресс-службе ответили, что "в первую очередь, хотелось бы понять, как им удалось это провернуть". В понедельник две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью 40 тысяч евро и привезли ее к зданию посольства РФ в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace*, которые устроили акцию против экономического сотрудничества Франции и России. Музей "Гревен" на холме Монмартр в Париже основан в 1882 году по примеру британского музея восковых фигур Мадам Тюссо. В его коллекции насчитывается порядка 450 персонажей, в основном отражающих историю и культуру Франции. Это не первый раз, когда музей лишается своих экспонатов. За его историю злоумышленники также сумели выкрасть скульптуры президентов Валери Жискар д'Эстена и Жака Ширака.*Организация, признанная в России нежелательной

https://1prime.ru/20250603/greenpeace-858152312.html

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франция, greenpeace, эммануэль макрон