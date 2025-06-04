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В сенате США заявили о готовности к введению новых санкций против России

В сенате США заявили о готовности к введению новых санкций против России - 04.06.2025, ПРАЙМ

В сенате США заявили о готовности к введению новых санкций против России

Законопроект о введении новых санкций в отношении России "готов к принятию" в сенате, заявил специальный посланник США Кит Келлог после беседы с сенатором... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T02:29+0300

2025-06-04T02:29+0300

2025-06-04T02:29+0300

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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Законопроект о введении новых санкций в отношении России "готов к принятию" в сенате, заявил специальный посланник США Кит Келлог после беседы с сенатором Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом). Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. "Я разговаривал с Линдси Грэмом на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими", - заявил Келлог в интервью для Foxnews. Ранее Грэм также заявлял, что он стремится добиться введения новых санкций против России до саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить санкции на данный момент, пока переговоры продолжаются. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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россия, общество , сша, рф, москва, линдси грэм, кит келлог, дональд трамп