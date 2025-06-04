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Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку

Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку - 04.06.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен немедленно снизить процентную ставку после публикации... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:51+0300

2025-06-04T15:51+0300

2025-06-04T15:51+0300

экономика

сша

европа

вашингтон

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен немедленно снизить процентную ставку после публикации свежей статистики по занятости в стране. Речь идет об отчете компании ADP, которая оценивает число новых рабочих мест в частном секторе. Согласно их данным, в мае в США было создано всего 37 тысяч рабочих мест - это значительно меньше прогноза аналитиков, ожидавших прирост на уровне 115 тысяч. Это также худший показатель за последние два года. "Вышел отчет ADP! Слишком поздно – Пауэлл теперь обязан снизить ставку. Он невероятен! Европа снижала ее уже девять раз!" - написал Трамп в принадлежащей политику соцсети TRUTH Social. Трамп неоднократно обвинял ФРС в том, что ее политика завышенных ставок тормозит экономику и делает американский экспорт неконкурентоспособным. Он также подчеркивает, что другие страны - особенно в Европе - активно снижают ставки, чтобы поддержать рост.

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сша

европа

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сша, европа, вашингтон, дональд трамп, джером пауэлл