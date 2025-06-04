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Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку
Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку - 04.06.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен немедленно снизить процентную ставку после публикации... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:51+0300
2025-06-04T15:51+0300
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ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен немедленно снизить процентную ставку после публикации свежей статистики по занятости в стране. Речь идет об отчете компании ADP, которая оценивает число новых рабочих мест в частном секторе. Согласно их данным, в мае в США было создано всего 37 тысяч рабочих мест - это значительно меньше прогноза аналитиков, ожидавших прирост на уровне 115 тысяч. Это также худший показатель за последние два года. "Вышел отчет ADP! Слишком поздно – Пауэлл теперь обязан снизить ставку. Он невероятен! Европа снижала ее уже девять раз!" - написал Трамп в принадлежащей политику соцсети TRUTH Social. Трамп неоднократно обвинял ФРС в том, что ее политика завышенных ставок тормозит экономику и делает американский экспорт неконкурентоспособным. Он также подчеркивает, что другие страны - особенно в Европе - активно снижают ставки, чтобы поддержать рост.
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сша, европа, вашингтон, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентную ставку
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла немедленно снизить процентную ставку
ВАШИНГТОН, 4 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен немедленно снизить процентную ставку после публикации свежей статистики по занятости в стране.
Речь идет об отчете компании ADP, которая оценивает число новых рабочих мест в частном секторе. Согласно их данным, в мае в США было создано всего 37 тысяч рабочих мест - это значительно меньше прогноза аналитиков, ожидавших прирост на уровне 115 тысяч. Это также худший показатель за последние два года.
"Вышел отчет ADP! Слишком поздно – Пауэлл теперь обязан снизить ставку. Он невероятен! Европа снижала ее уже девять раз!" - написал Трамп в принадлежащей политику соцсети TRUTH Social.
Трамп неоднократно обвинял ФРС в том, что ее политика завышенных ставок тормозит экономику и делает американский экспорт неконкурентоспособным. Он также подчеркивает, что другие страны - особенно в Европе - активно снижают ставки, чтобы поддержать рост.
В ФРС не знают, снизят ли ставку в 2025 году