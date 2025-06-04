https://1prime.ru/20250604/sud-858187756.html

Кассация поддержала взыскание средств с "крабового короля" Дремлюги

Кассация поддержала взыскание средств с "крабового короля" Дремлюги - 04.06.2025, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание средств с "крабового короля" Дремлюги

Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:12+0300

2025-06-04T13:12+0300

2025-06-04T13:12+0300

россия

приморский край

сахалин

украина

росрыболовство

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о взыскании по иску Генеральной прокуратуры России более 17,4 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников, среди которых и так называемый "крабовый король" Дмитрий Дремлюга, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Окружной суд отклонил кассационные жалобы ответчиков на решение арбитражного суда Приморского края и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда. Ответчиками стали 10 физических лиц, 9 компаний, зарегистрированных в Приморском крае и на Сахалине, а также Росрыболовство. Суды признали незаконными договоры между Росрыболовством и рядом компаний-ответчиков, закрепляющие доли квот на вылов краба. Также суды взыскали солидарно с ответчиков-физлиц и пяти юрлиц в пользу Российской Федерации более 17,4 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, и обратили в доход государства несколько промысловых предприятий и доли в предприятиях, принадлежащие ответчикам. В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он является гражданином Украины. В другом арбитражном деле по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам суды четырех инстанций, включая Верховный в марте, поддержали взыскание с них более 358,7 миллиарда рублей ущерба биоресурсам. Там ответчиками были 18 физлиц, включая еще одного "крабового короля" Олега Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен. Оба решения были обращены к немедленному исполнению судом первой инстанции. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГСа информации о смерти Кана нет.

https://1prime.ru/20250313/sud-855736483.html

приморский край

сахалин

украина

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россия, приморский край, сахалин, украина, росрыболовство