https://1prime.ru/20250604/suhogruz-858173277.html
Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести в море
Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести в море - 04.06.2025, ПРАЙМ
Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести в море
Выброшенный зимой на мель у юго-западного побережья Сахалина в Невельском районе китайский сухогруз An Yang 2 этим летом планируют вывести в море, сообщает... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T06:21+0300
2025-06-04T06:21+0300
2025-06-04T06:21+0300
экономика
сахалин
южно-сахалинск
китай
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – ПРАЙМ. Выброшенный зимой на мель у юго-западного побережья Сахалина в Невельском районе китайский сухогруз An Yang 2 этим летом планируют вывести в море, сообщает правительство региона.
"Вопрос организации работ обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации властей региона, вблизи аварийного судна проведено обследование акватории.
"Технология снятия с мели предполагает подъем и стягивание корпуса на глубину с помощью пневматической роликовой системы и лебедок, расположенных на барже. Сейчас специалисты определяют необходимое тяговое усилие и подбирают оборудование", цитирует пресс-служба зампреда правительства Сахалинской области Алексея Римшу.
Как отмечает пресс-служба, после согласования документации китайские партнеры завезут необходимое оборудование на Сахалин и приступят к подготовительным работам.
Губернатор напомнил на заседании об успешном опыте разрешения чрезвычайных ситуаций с иностранными судами. Специалистам приходилось применять различные инженерные решения в аналогичных сходных ситуациях, налаживать контакты с зарубежными партнерами по вопросам обеспечения безопасности моряков и предотвращения экологических рисков.
"И в этот раз благодаря оперативным и слаженным действиям всех профильных служб и ведомств нам удалось предотвратить разлив топлива. Теперь наша задача – вместе с судовладельцем благополучно вывести сухогруз в море и не допустить ущерба природе", - цитирует пресс-служба главу региона.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели.
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сахалин, южно-сахалинск, китай
Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, КИТАЙ
Выброшенный на мель китайский сухогруз планируют вывести в море
Выброшенный на мель у Сахалина китайский сухогруз An ang 2 планируют вывести в море
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – ПРАЙМ. Выброшенный зимой на мель у юго-западного побережья Сахалина в Невельском районе китайский сухогруз An Yang 2 этим летом планируют вывести в море, сообщает правительство региона.
"Вопрос организации работ обсудили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации властей региона, вблизи аварийного судна проведено обследование акватории.
"Технология снятия с мели предполагает подъем и стягивание корпуса на глубину с помощью пневматической роликовой системы и лебедок, расположенных на барже. Сейчас специалисты определяют необходимое тяговое усилие и подбирают оборудование", цитирует пресс-служба зампреда правительства Сахалинской области Алексея Римшу.
Как отмечает пресс-служба, после согласования документации китайские партнеры завезут необходимое оборудование на Сахалин и приступят к подготовительным работам.
Губернатор напомнил на заседании об успешном опыте разрешения чрезвычайных ситуаций с иностранными судами. Специалистам приходилось применять различные инженерные решения в аналогичных сходных ситуациях, налаживать контакты с зарубежными партнерами по вопросам обеспечения безопасности моряков и предотвращения экологических рисков.
"И в этот раз благодаря оперативным и слаженным действиям всех профильных служб и ведомств нам удалось предотвратить разлив топлива. Теперь наша задача – вместе с судовладельцем благополучно вывести сухогруз в море и не допустить ущерба природе", - цитирует пресс-служба главу региона.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели.