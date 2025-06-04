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Tesla отзывает 172 автомобиля Model Y - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Tesla отзывает 172 автомобиля Model Y
Tesla отзывает 172 автомобиля Model Y - 04.06.2025, ПРАЙМ
Tesla отзывает 172 автомобиля Model Y
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 172 машины Model Y из-за возможности проблем с системой омывания лобового стекла, следует из... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:48+0300
2025-06-04T14:48+0300
бизнес
технологии
техас
tesla
toyota
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 172 машины Model Y из-за возможности проблем с системой омывания лобового стекла, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Tesla Inc. отзывает некоторые автомобили 2026 Model Y. Соединитель шланга может заблокировать форсунки омывателя, препятствуя попаданию моющей жидкости на лобовое стекло. Таким образом, эти транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта о безопасности моторных транспортных средств (FMVSS) номер 104, "Системы очистки и обмыва лобового стекла", - говорится в сообщении. Регулятор информирует, что трудности в очищении лобового стекла могут ухудшить видимость водителя и увеличить риски возникновения аварии. В пресс-релизе указывается, что Tesla при необходимости бесплатно проведет осмотр и замену неисправной части. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 28 июля. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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бизнес, технологии, техас, tesla, toyota, daimler
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Tesla, Toyota, Daimler
14:48 04.06.2025
 
Tesla отзывает 172 автомобиля Model Y

Tesla отзывает 172 машины из-за проблем с системой омывания лобового стекла

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкTesla
Tesla - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 172 машины Model Y из-за возможности проблем с системой омывания лобового стекла, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Компания Tesla Inc. отзывает некоторые автомобили 2026 Model Y. Соединитель шланга может заблокировать форсунки омывателя, препятствуя попаданию моющей жидкости на лобовое стекло. Таким образом, эти транспортные средства не соответствуют требованиям Федерального стандарта о безопасности моторных транспортных средств (FMVSS) номер 104, "Системы очистки и обмыва лобового стекла", - говорится в сообщении.
Регулятор информирует, что трудности в очищении лобового стекла могут ухудшить видимость водителя и увеличить риски возникновения аварии.
В пресс-релизе указывается, что Tesla при необходимости бесплатно проведет осмотр и замену неисправной части. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 28 июля.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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