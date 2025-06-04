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Объем взаимной торговли России и Таджикистана превысил 44 миллиарда рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/torgovlya-858194443.html
Объем взаимной торговли России и Таджикистана превысил 44 миллиарда рублей
Объем взаимной торговли России и Таджикистана превысил 44 миллиарда рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
Объем взаимной торговли России и Таджикистана превысил 44 миллиарда рублей
Объем взаимной торговли России и Таджикистана за январь-апрель 2025 года вырос на 7%, превысив 44 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:54+0300
2025-06-04T16:16+0300
экономика
россия
таджикистан
михаил мишустин
снг
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ДУШАНБЕ, 4 июн - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Таджикистана за январь-апрель 2025 года вырос на 7%, превысив 44 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Отношения между нашими странами развиваются достаточно успешно. За 4 месяца 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 7% и превысил 44 миллиарда рублей. Но, конечно, есть возможности нарастить наши взаимные поставки и проекты в сфере машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики и многих других направлений", - отметил Мишустин во время беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Российский премьер подчеркнул, что в интересах бизнеса и граждан России и Таджикистана предлагается создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций, запускать новые совместные проекты. Он напомнил, что эти вопросы решает межправительственная комиссия, которую возглавляют премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Мишустин сделал акцент на том, что республика является стратегическим партнером и союзником России в Центральной Азии. "Наши отношения основаны на исторической дружбе и взаимном уважении братских народов России и Таджикистана. По линии правительства мы с моим коллегой, премьер-министром Кохиром Расулзодой, обеспечиваем слаженную работу по выполнению решений, принятых вами и президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил он.Глава российского кабмина поблагодарил Рахмона за возможность вновь посетить Душанбе и за радушный прием российской делегации на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит под председательством Таджикистана."Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые добрые пожелания и слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал глава правительства. Мишустин отметил, что Россия высоко ценит участие Рахмона в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заверил, что правительства двух стран будут выполнять все решения, принятые Путиным и Рахмоном во время официального визита таджикского лидера.Отдельное внимание на встрече было уделено гуманитарному сотрудничеству. "Сейчас проходят Дни культуры Таджикистана в Москве и Казани. Очень большой интерес вызвал приезд таджикских деятелей культуры и артистов в России", - отметил Мишустин.Кроме того, по данным Мишустина, прямые деловые контакты с Таджикистаном укрепляют более 80 субъектов РФ.Зашла речь и о взаимодействии в области образования. Мишустин напомнил, что более 27 тысяч граждан Таджикистана учатся в российских вузах, а 17 марта Путин и Рахмон приняли участие в торжественной церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра в Душанбе.Рахмон отметил, что сотрудничество двух стран имеет высокую динамику. "Россия - наш важный стратегический партнер", - сказал он, подчеркнув, что власти страны нацелены на дальнейшее укрепление взаимодействия с РФ.
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россия, таджикистан, михаил мишустин, снг
Экономика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, СНГ
15:54 04.06.2025 (обновлено: 16:16 04.06.2025)
 
Объем взаимной торговли России и Таджикистана превысил 44 миллиарда рублей

Мишустин: объем взаимной торговли России и Таджикистана вырос на 7%

Таджикистан готовится к исламскому банкингу
Таджикистан готовится к исламскому банкингу
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ДУШАНБЕ, 4 июн - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Таджикистана за январь-апрель 2025 года вырос на 7%, превысив 44 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отношения между нашими странами развиваются достаточно успешно. За 4 месяца 2025 года взаимный товарооборот увеличился на 7% и превысил 44 миллиарда рублей. Но, конечно, есть возможности нарастить наши взаимные поставки и проекты в сфере машиностроения, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики и многих других направлений", - отметил Мишустин во время беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Российский премьер подчеркнул, что в интересах бизнеса и граждан России и Таджикистана предлагается создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций, запускать новые совместные проекты. Он напомнил, что эти вопросы решает межправительственная комиссия, которую возглавляют премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Мишустин сделал акцент на том, что республика является стратегическим партнером и союзником России в Центральной Азии. "Наши отношения основаны на исторической дружбе и взаимном уважении братских народов России и Таджикистана. По линии правительства мы с моим коллегой, премьер-министром Кохиром Расулзодой, обеспечиваем слаженную работу по выполнению решений, принятых вами и президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил он.
Глава российского кабмина поблагодарил Рахмона за возможность вновь посетить Душанбе и за радушный прием российской делегации на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит под председательством Таджикистана.
"Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые добрые пожелания и слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал глава правительства. Мишустин отметил, что Россия высоко ценит участие Рахмона в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заверил, что правительства двух стран будут выполнять все решения, принятые Путиным и Рахмоном во время официального визита таджикского лидера.
Отдельное внимание на встрече было уделено гуманитарному сотрудничеству. "Сейчас проходят Дни культуры Таджикистана в Москве и Казани. Очень большой интерес вызвал приезд таджикских деятелей культуры и артистов в России", - отметил Мишустин.
Кроме того, по данным Мишустина, прямые деловые контакты с Таджикистаном укрепляют более 80 субъектов РФ.
Зашла речь и о взаимодействии в области образования. Мишустин напомнил, что более 27 тысяч граждан Таджикистана учатся в российских вузах, а 17 марта Путин и Рахмон приняли участие в торжественной церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра в Душанбе.
Рахмон отметил, что сотрудничество двух стран имеет высокую динамику. "Россия - наш важный стратегический партнер", - сказал он, подчеркнув, что власти страны нацелены на дальнейшее укрепление взаимодействия с РФ.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Россия и Таджикистан начали строительство промышленного парка
21 апреля, 14:22
 
ЭкономикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНМихаил МишустинСНГ
 
 
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