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Трамп заявил, что с Си Цзиньпином "чрезвычайно сложно" договориться

Трамп заявил, что с Си Цзиньпином "чрезвычайно сложно" договориться - 04.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что с Си Цзиньпином "чрезвычайно сложно" договориться

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно"... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:35+0300

2025-06-04T09:35+0300

2025-06-04T09:35+0300

политика

общество

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравился и будет нравиться председатель КНР Си Цзиньпин, но он считает, что с ним "чрезвычайно сложно" договориться. "Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.

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общество , китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин