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Трамп заявил, что по телефону обсудил с Путиным недавние атаки Киева - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что по телефону обсудил с Путиным недавние атаки Киева
Трамп заявил, что по телефону обсудил с Путиным недавние атаки Киева - 04.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что по телефону обсудил с Путиным недавние атаки Киева
Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили недавние атаки Киева на объекты в России. Об этом американский президент написал в своей соцсети... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T19:53+0300
2025-06-04T20:17+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили недавние атаки Киева на объекты в России. Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social."Мы обсудили нападение со стороны Украины на находящиеся на стоянках российские самолеты, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру", — говорится в публикации.По словам Трампа, Путин очень решительно заявил, что ему придется отреагировать на нападение на аэродромы.Кроме того, стороны также обсудили ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Разговор продолжался примерно час и 15 минут, уточнил американский лидер.
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дональд трамп, владимир путин, россия, сша
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, РОССИЯ, США
19:53 04.06.2025 (обновлено: 20:17 04.06.2025)
 
Трамп заявил, что по телефону обсудил с Путиным недавние атаки Киева

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили недавние атаки Киева на объекты в России. Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
"Мы обсудили нападение со стороны Украины на находящиеся на стоянках российские самолеты, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру", — говорится в публикации.
По словам Трампа, Путин очень решительно заявил, что ему придется отреагировать на нападение на аэродромы.
Кроме того, стороны также обсудили ситуацию с Ираном, включая недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Разговор продолжался примерно час и 15 минут, уточнил американский лидер.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинРОССИЯСША
 
 
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