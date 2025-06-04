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ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - 04.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T01:20+0300

2025-06-04T01:20+0300

2025-06-04T01:20+0300

недвижимость

россия

финансы

рф

эльвира набиуллина

владимир чистюхин

банк россия

банк россии

фонд развития территорий

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях. "Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС. ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства. В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, банк россия, банк россии, фонд развития территорий