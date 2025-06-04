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ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - 04.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - 04.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T01:20+0300
2025-06-04T01:20+0300
недвижимость
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
владимир чистюхин
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях. "Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС. ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства. В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.
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недвижимость, россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, банк россия, банк россии, фонд развития территорий
Недвижимость, РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Владимир Чистюхин, банк Россия, Банк России, Фонд развития территорий
01:20 04.06.2025
 
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС

ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков в сфере ИЖС

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях.
"Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС.
ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства.
В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.
 
НедвижимостьРОССИЯФинансыРФЭльвира НабиуллинаВладимир Чистюхинбанк РоссияБанк РоссииФонд развития территорий
 
 
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