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ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС - 04.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T01:20+0300
2025-06-04T01:20+0300
2025-06-04T01:20+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях.
"Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС.
ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства.
В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.
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недвижимость, россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, банк россия, банк россии, фонд развития территорий
Недвижимость, РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Владимир Чистюхин, банк Россия, Банк России, Фонд развития территорий
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков по ИЖС
ЦБ поддержал создание реестра аккредитованных подрядчиков в сфере ИЖС
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), следует из ответа Центробанка на обращение члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В апреле Якубовский направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, содержащее ряд предложений, направленных на защиту граждан от мошенничества при реализации ИЖС с привлечением ипотечных кредитов. Депутат в том числе предложил сформировать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров, а также организовать проверку внутренних процедур аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в кредитных организациях.
"Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций", - сказано в ответе первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
Банк России также выразил готовность участвовать в этой работе совместно с правительством РФ и Минстроем России, отметив, что данная мера будет способствовать защите прав граждан и повышению прозрачности в сфере ИЖС.
ЦБ РФ также поддержал необходимость совершенствования нормативного регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства.
В документе подчёркивается, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Центробанк выразил готовность участвовать в проработке таких инициатив совместно с профильными федеральными органами.