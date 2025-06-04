https://1prime.ru/20250604/tsb-858196540.html

ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ

ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ - 04.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ

Банк России к началу 2030 года намерен постепенно повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ),... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:38+0300

2025-06-04T16:38+0300

2025-06-04T16:38+0300

банк россии

финансы

банки

москва

нпф

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России к началу 2030 года намерен постепенно повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении ЦБ РФ. "К 1 января 2030 года для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет постепенно повышен порог успешного прохождения стресс-тестирования - с 75 до 95%. Проект указания, направленный на развитие стресс-тестирования как основного инструмента оценки рисков фондов, опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении. Если НПФ успешно прошел менее 95% испытаний (но не менее 75%), он должен будет улучшить результат в течение девяти месяцев. "Эти изменения позволят обеспечить финансовую устойчивость НПФ в большинстве нестандартных ситуаций, предусмотренных стресс-сценариями Банка России, и сохранить средства клиентов фондов", - отмечают в ЦБ. Кроме того, уточняются методики оценки стоимости и построения денежных потоков по отдельным видам депозитов и облигаций, а также по своп-договорам, базисными активами которых являются процентные ставки. Проект указания - первый шаг на пути реформирования инвестиционной деятельности НПФ, которое предусматривает смягчение требований к составу и структуре их портфелей при одновременном ужесточении требований к стресс-тестированию НПФ для того, чтобы ограничить риски. Проект указания с новыми требованиями к формированию пенсионных резервов ЦБ РФ планирует представить в ближайшее время.

https://1prime.ru/20250604/yuan-858182894.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, нпф