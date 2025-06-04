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ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ
ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ - 04.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ
Банк России к началу 2030 года намерен постепенно повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ),... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:38+0300
2025-06-04T16:38+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России к началу 2030 года намерен постепенно повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении ЦБ РФ. "К 1 января 2030 года для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет постепенно повышен порог успешного прохождения стресс-тестирования - с 75 до 95%. Проект указания, направленный на развитие стресс-тестирования как основного инструмента оценки рисков фондов, опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении. Если НПФ успешно прошел менее 95% испытаний (но не менее 75%), он должен будет улучшить результат в течение девяти месяцев. "Эти изменения позволят обеспечить финансовую устойчивость НПФ в большинстве нестандартных ситуаций, предусмотренных стресс-сценариями Банка России, и сохранить средства клиентов фондов", - отмечают в ЦБ. Кроме того, уточняются методики оценки стоимости и построения денежных потоков по отдельным видам депозитов и облигаций, а также по своп-договорам, базисными активами которых являются процентные ставки. Проект указания - первый шаг на пути реформирования инвестиционной деятельности НПФ, которое предусматривает смягчение требований к составу и структуре их портфелей при одновременном ужесточении требований к стресс-тестированию НПФ для того, чтобы ограничить риски. Проект указания с новыми требованиями к формированию пенсионных резервов ЦБ РФ планирует представить в ближайшее время.
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финансы, банки, москва, нпф
Банк России, Финансы, Банки, МОСКВА, НПФ
16:38 04.06.2025
 
ЦБ повысит порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ

ЦБ намерен повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для НПФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банк России к началу 2030 года намерен постепенно повысить порог успешного прохождения стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении ЦБ РФ.
"К 1 января 2030 года для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет постепенно повышен порог успешного прохождения стресс-тестирования - с 75 до 95%. Проект указания, направленный на развитие стресс-тестирования как основного инструмента оценки рисков фондов, опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
Если НПФ успешно прошел менее 95% испытаний (но не менее 75%), он должен будет улучшить результат в течение девяти месяцев. "Эти изменения позволят обеспечить финансовую устойчивость НПФ в большинстве нестандартных ситуаций, предусмотренных стресс-сценариями Банка России, и сохранить средства клиентов фондов", - отмечают в ЦБ.
Кроме того, уточняются методики оценки стоимости и построения денежных потоков по отдельным видам депозитов и облигаций, а также по своп-договорам, базисными активами которых являются процентные ставки.
Проект указания - первый шаг на пути реформирования инвестиционной деятельности НПФ, которое предусматривает смягчение требований к составу и структуре их портфелей при одновременном ужесточении требований к стресс-тестированию НПФ для того, чтобы ограничить риски. Проект указания с новыми требованиями к формированию пенсионных резервов ЦБ РФ планирует представить в ближайшее время.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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