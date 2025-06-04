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Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики

Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики - 04.06.2025, ПРАЙМ

Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики

Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:02+0300

2025-06-04T11:02+0300

2025-06-04T11:02+0300

экономика

финансы

украина

вашингтон

владимир зеленский

мвф

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, сообщает украинское министерство экономики. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны. "Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, возвращение рабочей силы и активизацию частного инвестирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Вашингтоне. "Мы хотим сосредоточиться на долгосрочных задачах — росте ВВП, привлечении инвестиций и возвращении миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора", — приводит слова Свириденко минэкономики.

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финансы, украина, вашингтон, владимир зеленский, мвф