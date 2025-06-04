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Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/ukraina-858180766.html
Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики
Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики - 04.06.2025, ПРАЙМ
Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики
Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:02+0300
2025-06-04T11:02+0300
экономика
финансы
украина
вашингтон
владимир зеленский
мвф
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, сообщает украинское министерство экономики. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны. "Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, возвращение рабочей силы и активизацию частного инвестирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Вашингтоне. "Мы хотим сосредоточиться на долгосрочных задачах — росте ВВП, привлечении инвестиций и возвращении миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора", — приводит слова Свириденко минэкономики.
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финансы, украина, вашингтон, владимир зеленский, мвф
Экономика, Финансы, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, МВФ
11:02 04.06.2025
 
Украина рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики

Минэкономики Украины: Киев рассчитывает на поддержку МВФ в развитии экономики

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда (МВФ) в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, сообщает украинское министерство экономики.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник сообщил, что прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, в группу также вошли представители минобороны.
"Украина рассчитывает на поддержку Международного валютного фонда в формировании комплексной стратегии экономического восстановления, которая обеспечит устойчивый рост ВВП, возвращение рабочей силы и активизацию частного инвестирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Вашингтоне.
"Мы хотим сосредоточиться на долгосрочных задачах — росте ВВП, привлечении инвестиций и возвращении миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора", — приводит слова Свириденко минэкономики.
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ЭкономикаФинансыУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийМВФ
 
 
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