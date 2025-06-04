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Рада приняла изменения в бюджетный кодекс для осуществления сделки с США

Рада приняла изменения в бюджетный кодекс для осуществления сделки с США - 04.06.2025, ПРАЙМ

Рада приняла изменения в бюджетный кодекс для осуществления сделки с США

Парламент Украины в среду принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, сообщила депутат... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:46+0300

2025-06-04T11:46+0300

2025-06-04T11:46+0300

политика

украина

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сделка

верховная рада

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Парламент Украины в среду принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, сообщила депутат Ирина Геращенко. "Триста девять депутатов в целом приняли изменения в бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

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украина, сша, сделка, верховная рада