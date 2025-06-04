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S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"

S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт" - 04.06.2025, ПРАЙМ

S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD"... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:47+0300

2025-06-04T13:47+0300

2025-06-04T13:47+0300

экономика

финансы

украина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный - на отметке "C". В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". "Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в релизе. В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.

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финансы, украина