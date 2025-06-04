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S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт" - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/ukraina-858189030.html
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт" - 04.06.2025, ПРАЙМ
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD"... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:47+0300
2025-06-04T13:47+0300
экономика
финансы
украина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный - на отметке "C". В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". "Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в релизе. В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
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финансы, украина
Экономика, Финансы, УКРАИНА
13:47 04.06.2025
 
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"

S&P сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "выборочный дефолт"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный - на отметке "C".
В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
"Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в релизе.
В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются.
ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
#Здание Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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