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Россию избрали в один из ключевых органов ООН - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Россию избрали в один из ключевых органов ООН
Россию избрали в один из ключевых органов ООН - 04.06.2025, ПРАЙМ
Россию избрали в один из ключевых органов ООН
Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы – Экономическом и Социальном Совете, передает корреспондент РИА Новости. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T23:40+0300
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ООН, 4 июн – ПРАЙМ. Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы – Экономическом и Социальном Совете, передает корреспондент РИА Новости. ЭКОСОС – один из ключевых органов ООН, отвечающих за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года. Для избрания требовалось большинство в две трети голосов, выборы проходили тайно. РФ же избиралась в совет от группы восточноевропейских стран наряду с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, всего было три места. Из вышеуказанных стран в ЭКОСОС вошли поддерживаемая западными странами Украина и Хорватия. Белоруссия и Северная Македония не прошли. РФ была избрана во втором туре. В состав Совета также войдут Туркменистан, КНР, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и другие. Избранные страны войдут в состав ЭКОСОС 1 января 2026 года. Помимо прочих, избирались Чад, Норвегия, Перу, Эквадор и другие. Отдельным голосованием в состав Совета вошли и США – на этом месте они сменили Италию. Срок полномочий Вашингтона истечет в 2027 году.
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Политика, РФ, ХОРВАТИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ООН
23:40 04.06.2025
 
Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете ООН

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанкЗаседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
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ООН, 4 июн – ПРАЙМ. Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы – Экономическом и Социальном Совете, передает корреспондент РИА Новости.
ЭКОСОС – один из ключевых органов ООН, отвечающих за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года.
Для избрания требовалось большинство в две трети голосов, выборы проходили тайно. РФ же избиралась в совет от группы восточноевропейских стран наряду с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, всего было три места.
Из вышеуказанных стран в ЭКОСОС вошли поддерживаемая западными странами Украина и Хорватия. Белоруссия и Северная Македония не прошли. РФ была избрана во втором туре.
В состав Совета также войдут Туркменистан, КНР, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и другие. Избранные страны войдут в состав ЭКОСОС 1 января 2026 года. Помимо прочих, избирались Чад, Норвегия, Перу, Эквадор и другие.
Отдельным голосованием в состав Совета вошли и США – на этом месте они сменили Италию. Срок полномочий Вашингтона истечет в 2027 году.
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