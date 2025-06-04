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Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США - 04.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:09+0300

2025-06-04T15:09+0300

2025-06-04T15:09+0300

экономика

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фьючерсы уолл-стрит

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,15%, до 42 663 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 21 745,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 993 пунктов. Рынки оценивают вышедшие во вторник статданные в США. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики же ожидали снижения показателя до 7,1 миллиона. "Суть в том, что, ожидалось, экономика США обрушится, но вчерашние данные по рынку труда показывают, что этого не произошло", - сказал агентству Блумберг директор по глобальным инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман (Benjamin Melman). При этом позднее в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Прогнозируется, что в мае он вырос до 52% с уровня апреля в 51,6%.

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