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Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250604/uoll-strit-858192449.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США - 04.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:09+0300
2025-06-04T15:09+0300
экономика
рынок
индексы
торги
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,15%, до 42 663 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 21 745,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 5 993 пунктов. Рынки оценивают вышедшие во вторник статданные в США. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики же ожидали снижения показателя до 7,1 миллиона. "Суть в том, что, ожидалось, экономика США обрушится, но вчерашние данные по рынку труда показывают, что этого не произошло", - сказал агентству Блумберг директор по глобальным инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман (Benjamin Melman). При этом позднее в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Прогнозируется, что в мае он вырос до 52% с уровня апреля в 51,6%.
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рынок, индексы, торги, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
15:09 04.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут после выхода статистики по состоянию рынка труда в США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,15%, до 42 663 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 21 745,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 993 пунктов.
Рынки оценивают вышедшие во вторник статданные в США. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики же ожидали снижения показателя до 7,1 миллиона.
"Суть в том, что, ожидалось, экономика США обрушится, но вчерашние данные по рынку труда показывают, что этого не произошло", - сказал агентству Блумберг директор по глобальным инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман (Benjamin Melman).
При этом позднее в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Прогнозируется, что в мае он вырос до 52% с уровня апреля в 51,6%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем
14:35
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиУолл-стритфьючерсы Уолл-стрит
 
 
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