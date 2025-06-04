https://1prime.ru/20250604/uoll-strit-858192449.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США - 04.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:09+0300
2025-06-04T15:09+0300
2025-06-04T15:09+0300
экономика
рынок
индексы
торги
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/52/841335295_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ae87c8e51cc21d7816fb2f09f8f3605c.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,15%, до 42 663 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 21 745,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 993 пунктов. Рынки оценивают вышедшие во вторник статданные в США. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики же ожидали снижения показателя до 7,1 миллиона. "Суть в том, что, ожидалось, экономика США обрушится, но вчерашние данные по рынку труда показывают, что этого не произошло", - сказал агентству Блумберг директор по глобальным инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман (Benjamin Melman). При этом позднее в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Прогнозируется, что в мае он вырос до 52% с уровня апреля в 51,6%.
https://1prime.ru/20250604/aktsii-858191184.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/52/841335295_216:0:2037:1366_1920x0_80_0_0_ba8a4b9da9f178a1625bd8ae1b84569a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит растут на данных по рынку труда в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут после выхода статистики по состоянию рынка труда в США
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду после выхода статистики по состоянию рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,15%, до 42 663 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,18%, до 21 745,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 993 пунктов.
Рынки оценивают вышедшие во вторник статданные в США. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в апреле выросло до 7,391 миллиона с уровня марта в 7,2 миллиона. Аналитики же ожидали снижения показателя до 7,1 миллиона.
"Суть в том, что, ожидалось, экономика США обрушится, но вчерашние данные по рынку труда показывают, что этого не произошло", - сказал агентству Блумберг директор по глобальным инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман (Benjamin Melman).
При этом позднее в среду американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Прогнозируется, что в мае он вырос до 52% с уровня апреля в 51,6%.
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем