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Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам

Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам - 04.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T20:50+0300

2025-06-04T20:50+0300

2025-06-04T20:50+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "Удары по военным аэродромам — эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", — сказал Ушаков.Другие заявления помощника президента:

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россия, мировая экономика, москва, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин