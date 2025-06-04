Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам
Ушаков: Трамп подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева
© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
© AFP / Brendan Smialowski
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Удары по военным аэродромам — эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", — сказал Ушаков.
Другие заявления помощника президента:
- Путин подробно рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле;
- было подчеркнуто, что Украина пыталась их сорвать, осуществив целенаправленные атаки по гражданским целям в России;
- президент США внимательно выслушал оценки российского коллеги;
- по мнению Москвы, киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию;
- Россия не поддалась на провокации.