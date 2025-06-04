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Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам
Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам - 04.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T20:50+0300
2025-06-04T20:50+0300
политика
россия
мировая экономика
москва
сша
киев
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. "Удары по военным аэродромам — эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", — сказал Ушаков.Другие заявления помощника президента:
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россия, мировая экономика, москва, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, США, Киев, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин
20:50 04.06.2025
 
Трамп заявил Путину, что Киев не предупреждал его об ударах по аэродромам

Ушаков: Трамп подтвердил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Удары по военным аэродромам — эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы", — сказал Ушаков.
Другие заявления помощника президента:
  • Путин подробно рассказал Трампу об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле;
  • было подчеркнуто, что Украина пыталась их сорвать, осуществив целенаправленные атаки по гражданским целям в России;
  • президент США внимательно выслушал оценки российского коллеги;
  • по мнению Москвы, киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию;
  • Россия не поддалась на провокации.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАСШАКиевДональд ТрампЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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