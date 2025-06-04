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Британия в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине

Британия в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине - 04.06.2025, ПРАЙМ

Британия в десять раз увеличит поставки БПЛА Украине

Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине и поставить Киеву 100 тысяч беспилотников в этом году, что в десять раз превысит число их... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:03+0300

2025-06-04T08:03+0300

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вооружения

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Великобритания намерена нарастить инвестиции в поставки БПЛА Украине и поставить Киеву 100 тысяч беспилотников в этом году, что в десять раз превысит число их поставок за 2024 год, сообщило британское минобороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. "В этом году Великобритания инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (более 474 миллионов долларов - ред.), чтобы увеличить поставки беспилотников на Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году", - говорится в пресс-релизе минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии. Указывается, что запланированные инвестиции являются частью общей военной помощи Киеву со стороны Лондона, объем которой в 2025 году составит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Согласно пресс-релизу, в среду на заседании контактной группы по обороне Украины министр обороны Великобритании Джон Хили объявит также о дополнительных инвестициях в размере 247 миллионов фунтов стерлингов (более 334 миллионов долларов) в обучение ВСУ. Кроме того, министр подтвердит поставку Киеву 140 тысяч единиц боеприпасов с начала 2025 года. В январе британское правительство сообщило, что общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов). Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, великобритания, нато, всу, поставки оружия украине