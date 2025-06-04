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Польская фирма складировала без охраны оружие для отправки на Украину - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Польская фирма складировала без охраны оружие для отправки на Украину
Польская фирма складировала без охраны оружие для отправки на Украину - 04.06.2025, ПРАЙМ
Польская фирма складировала без охраны оружие для отправки на Украину
Польская частная фирма складировала без охраны вооружение противовоздушной обороны, предназначенное для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:27+0300
2025-06-04T15:27+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 4 июн – ПРАЙМ. Польская частная фирма складировала без охраны вооружение противовоздушной обороны, предназначенное для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский. "Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия", - сказал Добжиньский. Он отметил, что предназначенное для Украины оружие складировалось без охраны. "Этот склад не охранялся... Прокуратура посчитала, что имеется подозрение в совершении преступления, и начала следствие", - сказал Добжиньский. При этом он отметил, что оружие, о котором идет речь, не принадлежит польской армии. "Я опровергаю всякие слухи о том, что это оружие якобы происходит из запасов польской армии", – сказал пресс-секретарь МВД. В свою очередь в министерстве обороны Польши заявили, что не имеют отношение к оружию, о котором идет речь. "Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского", - говорится в сообщении минобороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, польша, запад, мвд, нато
Вооружения, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, МВД, НАТО
15:27 04.06.2025
 
Польская фирма складировала без охраны оружие для отправки на Украину

МВД Польши: польская фирма складировала оружие для отправки на Украину

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 4 июн – ПРАЙМ. Польская частная фирма складировала без охраны вооружение противовоздушной обороны, предназначенное для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский.
"Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия", - сказал Добжиньский.
Он отметил, что предназначенное для Украины оружие складировалось без охраны. "Этот склад не охранялся... Прокуратура посчитала, что имеется подозрение в совершении преступления, и начала следствие", - сказал Добжиньский. При этом он отметил, что оружие, о котором идет речь, не принадлежит польской армии. "Я опровергаю всякие слухи о том, что это оружие якобы происходит из запасов польской армии", – сказал пресс-секретарь МВД.
В свою очередь в министерстве обороны Польши заявили, что не имеют отношение к оружию, о котором идет речь. "Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского", - говорится в сообщении минобороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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