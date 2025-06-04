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Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении
Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении
Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении с 1,1% в марте, по итогам января-апреля составил 1,5%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T20:20+0300
2025-06-04T20:20+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении с 1,1% в марте, по итогам января-апреля составил 1,5%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономразвития РФ. "По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до +1,9% год к году после 1,1% год к году в марте. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5% в годовом выражении", - говорится в обзоре. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 1% с исключением сезонного фактора.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
20:20 04.06.2025
 
Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении

МЭР: рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении с 1,1% в марте, по итогам января-апреля составил 1,5%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономразвития РФ.
"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до +1,9% год к году после 1,1% год к году в марте. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5% в годовом выражении", - говорится в обзоре.
В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 1% с исключением сезонного фактора.
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