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Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении

Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении - 04.06.2025, ПРАЙМ

Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении

Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении с 1,1% в марте, по итогам января-апреля составил 1,5%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T20:20+0300

2025-06-04T20:20+0300

2025-06-04T20:20+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9% в годовом выражении с 1,1% в марте, по итогам января-апреля составил 1,5%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономразвития РФ. "По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до +1,9% год к году после 1,1% год к году в марте. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5% в годовом выражении", - говорится в обзоре. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в апреле вырос на 1% с исключением сезонного фактора.

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