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Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в мае

Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в мае

Нефтяные компании в мае получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 42,5 миллиарда рублей по сравнению с 201,7 миллиарда... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:08+0300

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2025-06-04T12:45+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Нефтяные компании в мае получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 42,5 миллиарда рублей по сравнению с 201,7 миллиарда в мае прошлого года, свидетельствуют данные Минфина РФ.В предыдущем месяце, апреле, выплаты составляли 62,7 миллиарда рублей. Суммарно за первые 5 месяцев текущего года нефтяные компании получили 510,2 миллиарда рублей. При этом в последние 2 месяца выплаты существенно сократились. Соответствующие выплаты за весь 2024 год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем внутрироссийская.Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива. Власти также обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при которых бы демпфер не обнулялся.Изначально допустить большее отклонение от индикативной цены правительство просил глава "Роснефти" Игорь Сечин, о чем в апреле 2024 года писала газета "Коммерсант". Однако тогда Минфин не поддержал эту инициативу. Уже осенью к этой идее вернулся заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич: он предложил изменить пороговое отклонение от индикативных цен для бензина до 15% с 10%, для дизельного топлива - до 25% с 20%.

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