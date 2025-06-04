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В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста

В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:06+0300

2025-06-04T13:06+0300

2025-06-04T13:06+0300

россия

дмитрий песков

крымский мост

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. "Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост. Во вторник Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15.23 мск.

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россия, дмитрий песков, крымский мост