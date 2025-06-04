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В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста - 04.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста
В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:06+0300
2025-06-04T13:06+0300
россия
дмитрий песков
крымский мост
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. "Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост. Во вторник Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15.23 мск.
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россия, дмитрий песков, крымский мост
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Крымский мост
13:06 04.06.2025
 
В Кремле подтвердили взрыв у Крымского моста

Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, повреждений нет

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет.
"Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост.
Во вторник Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15.23 мск.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Вчера, 18:02
 
РОССИЯДмитрий ПесковКрымский мост
 
 
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